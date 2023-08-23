طقس بورسعيد اليوم.. درجات الحرارة فى الظل تصل إلى 31 والبحر "حصيرة"

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة وتنخفض تدريجيا مع تقدم ساعات الظهيرة بالقرب من المساء حتى تصل إلى 31 درجة مئوية.

ويستمر العمل فى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمحافظة بورسعيد، بشكل طبيعى، وكذلك نشاط الصيد داخل مياه البحر الأبيض المتوسط.

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط، فهو كما يطلق عليه البورسعيدية "حصيرة" وهذا اللفظ كناية عن هدوء المياه وعدم وجود أمواج وتيارات مائية مما يجعل السباحة سهلة بشكل كبير.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم ( فى الظل ) على مناطق الجمهورية هى : القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، جنوب سيناء 40 درجة مئوية، شمال الصعيد 37 درجة مئوية، جنوب الصعيد 44 درجة مئوية.