اليوم السابع
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طرح 74 محلا تجاريا فى مزاد بنظام حق الانتفاع بسور استاد طنطا الرياضى اليوم

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:00 ص
طرح 74 محلا تجاريا فى مزاد بنظام حق الانتفاع بسور استاد طنطا الرياضى اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلن ديوان عام محافظة الغربية، طرح مزاد لعدد 74 محلا تجاريا بواجهات مميزة بسور ستاد طنطا الرياضى، بمساحات تتراوح 43م2 إلى 428م2، وذلك بنظام حق انتفاع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد حتى 9 سنوات طبقًا لكراسة الشروط.

 

وأضاف ديوان عام المحافظة، أنه سيتم عقد المزاد بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2023/8/23 الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف.

 

وكان ديوان عام محافظة الغربية، أعلن عن طرح بيع 8 منافذ على شكل أكشاك حضارية بمنطقة السيد البدوى بمدينة طنطا، تصلح لأغراض متعددة كحق انتفاع لمدة 5 سنوات بزيادة تبلغ 5% سنويا.

 

وأضاف ديوان عام المحافظة أنه سيتم التحديد لمدة 4 سنوات مرة واحدة فقط بزيادة 10%، طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط، وذلك بجلسة يوم الإثنين الموافق 2023/8/28 الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف.


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