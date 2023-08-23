اليوم السابع
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ضبط 87 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:25 ص
ضبط 87 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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 ضبطت مديرية التموين بالمنيا 87 مخالفة خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 77 مخالفة في مجال المخابز البلدية تنوعت بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف، أخري متنوعة )، إلى جانب ضبط 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر المقرر، تجار تموينيين، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 
 
 


 

 


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