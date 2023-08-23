ضبط مخالفات فى حملة تفتيشية فجر اليوم على المخابز بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، فجر اليوم، حملة تفتيشيه علي عدد من المخابز، للتأكد من إنتطام عملية إنتاج الخبز المدعم، ووصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة فجر اليوم الأربعاء الموافق 23 / 8 / 2023، السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، يرافقه محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية، ناحية مراكز شربين -بلقاس – طلخا.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدد 36 مخالفة جاءت كالٱتى :

1محضر تجميع بطاقات عدد ( 489 بطاقة )، 2 محضر تجميع دقيق بلدى مدعم بمخزن بعدد ( 18 شيكارة )، 1 محضر تجميع دقيق بقيمة ( 60 شيكارة )،1 محضر تصرف في دقيق بقيمة ( 4 شيكارة )،1 محضر انتهاء من الإنتاج، 22 محاضر عدم مطابقة للمواصفات،8 محاضر نقص وزن مابين (10- 21 ) جم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين.