ضبط المتهم بقتل بائع في كرداسة بإطلاق النار عليه

كتب بهجت أبو ضيف

أطلق عاطل النار على بائع مما أسفر عن مقتله بكرداسة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلاف على مكان البيع أمام منزل المتهم، وتم ضبط الجاني، واعترف بجريمته، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.