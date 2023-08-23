شركة مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة مائية فى قرية طناش بالوراق.. صور

كتبت – مرام محمد

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن إدارة التوعية بالشركة نظمت قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية طناش، وذلك بالتنسيق مع حي الوراق.

وأوضح بدوي، أن القافلة شملت العديد من الأنشطة التوعوية، بدأت بحملات توعية، وطرق أبواب للحث علي أهمية ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية طناش.

وأشار إلى توزيع بروشورات تحمل رسائل توعية للمواطنين، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن 125 لتلقي الشكاوي وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والموقع الإلكتروني للشركة.

وتابع رئيس مياه الجيزة، قام فريق المعامل المشارك بالقافلة، برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وفي الإطار ذاته، شهد مركز شباب طناش، عدة أنشطة توعوية، تضمنت ندوة للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية.



مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة مائية بقرية طناش فى الوراق



مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة مائية بقرية طناش فى الوراق



مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة مائية بقرية طناش فى الوراق