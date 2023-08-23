شركة روساتوم تحتفل بيوم المهندس المعمارى بمحطة الضبعة النووية

كتبت رحمة رمضان

احتفلت شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية الاولى فى مصر ب منطقة الضبعة بيوم المهندس المعماري ، تحت عنوان "من الأهرامات إلى آتوم ستروي إكسبورت"، وشمل المهرجان المأكولات الروسية والمصرية، وحفل موسيقي، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز للعاملين على العمل الدؤوب الذي يقومون بتنفيذه على مدى سنوات عديدة، والإنجازات المهنية العالية والمساهمة الكبيرة في تطوير الصناعة النووية فى مصر.

وقدم مهرجان "من الأهرامات إلى آتوم ستروي إكسبورت" الهيروغليفية المصرية القديمة الخاصة بهم، وقاموا ببناء منازل من مواد الحياة اليومية، ورسم أشكال تتعلق بالذرة وأخرى بالرسم على الوجوه، والرسم على خوذات العاملين في البناء بأسلوبهم الخاص، وتعرفوا على الاكتشافات العلمية.

كما تم عرض العجائب العلمية على الجميع ومنشأة فنية تجمع بين إنجازات الهندسة المصرية والروسية - الأهرامات ومحطات الطاقة النووية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية بهيئة المحطات النووية، أن الهدف من مشروع الضبعة ليس فقط توليد الكهرباء في المستقبل، بل إنها قصة كاملة سوف تستمر لعقود ويكتبها أكثر من جيل.

وأعرب دويدار عن امتنانه لقيادة الهيئة المصرية للطاقة النووية وشركة "آتوم ستروي إكسبورت" على الدعم والجهود المبذولة لتحقيق كل نجاح مشترك في مشروع بناء محطة الضبعة النووية.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وسوف تتكون محطة الطاقة النووية من 4 مجموعات طاقة باستطاعة 1200 ميغاوات لكل منها مفاعلات من طراز VVER-1200 (مفاعل القدرة المائي المائي) من الجيل الثالث +. هذه أحدث تقنية من الجيل الجديد تعمل بنجاح وأصبحت مرجعاً مهما.