اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رفع 633 حالة إشغال وضبط محلات مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالدقى

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:47 ص
رفع 633 حالة إشغال وضبط محلات مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالدقى جانب من الحملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن حي الدقي حملة مكبرة بشارع الدقي وامتداد محي الدين والتحرير وميدان المساحة وشارع جهينة وميدان الدقي وشارع سليمان جوهر؛ لرفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات على الطريق العام ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الرسمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
أسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي، ومباحث شرطة المرافق، عن ضبط 8 محلات تجارية مخالفة بالفتح بعد المواعيد المقررة، وتحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى رفع 633 حالة إشغال لأكشاك وكافيهات وتحرير 16 محضر إشغال للطريق العام وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.
 
يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة لرفع إشغالات الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية بشارع السودان وامتداد محيى الدين والتحرير وميدان المساحة وشارع جهينة وميدان الدقي، أسفرت عن رفع 331 حالة إشغال وتحرير 18 محضر إشغال للطريق العام، بالإضافة إلى ضبط 8 دراجات نارية مخالفة.
 
رفع إشغالات المقاهي والمحلات بالدقي (1)
رفع إشغالات المقاهي والمحلات بالدقي

رفع إشغالات المقاهي والمحلات بالدقي (2)
رفع إشغالات المقاهي والمحلات بالدقي

رفع إشغالات المقاهي والمحلات بالدقي (3)
رفع إشغالات المقاهي والمحلات بالدقي

رفع إشغالات المقاهي والمحلات بالدقي (4)
رفع إشغالات المقاهي والمحلات بالدقي

 


اشغالات

حملة اشغالات

حي الدقي

الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

حى الدقى يشن حملة إشغالات مكبرة بشوارع التحرير والسودان ومحى الدين أبو العز

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:49 ص

حى الدقى يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط سيارات الميكروباص المخالفة

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:43 ص

حى الدقى يتصدى لمخالفات استبدال أنشطة الجراجات ويرفع 121 حالة إشغال.. صور

الجمعة، 26 مايو 2023 02:08 ص

حى الدقى ينفذ حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة محيط جامعة القاهرة.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 12:12 م

رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

الخميس، 04 مايو 2023 02:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة