رفع 633 حالة إشغال وضبط محلات مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة مكبرة بشارع الدقي وامتداد محي الدين والتحرير وميدان المساحة وشارع جهينة وميدان الدقي وشارع سليمان جوهر؛ لرفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات على الطريق العام ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الرسمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي ، ومباحث شرطة المرافق، عن ضبط 8 محلات تجارية مخالفة بالفتح بعد المواعيد المقررة، وتحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى رفع 633 حالة إشغال لأكشاك وكافيهات وتحرير 16 محضر إشغال للطريق العام وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة لرفع إشغالات الكافيهات والأكشاك والمحال التجارية بشارع السودان وامتداد محيى الدين والتحرير وميدان المساحة وشارع جهينة وميدان الدقي، أسفرت عن رفع 331 حالة إشغال وتحرير 18 محضر إشغال للطريق العام، بالإضافة إلى ضبط 8 دراجات نارية مخالفة.