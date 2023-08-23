رشح وعطس وألم بالحلق.. مستشار الرئيس للصحة: أعراض متحور كورونا الجديد بسيطة

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا لم ينتهى ولن ينتهى، وهو من ضمن الفيروسات التنفسية السائدة فى المجتمع، وتحور فيروس كورونا شىء طبيعى ومتوقع، موضحا إن السلالة الجديدة ايريس EG.5 هى الأكثر انتشارا.

وأضاف، تاج الدين خلال المؤتمر العلمى الثانى عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الذى تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية: "إذا كان فيروس الأنفلونزا يعدى شخصين أو ثلاثة فإن فيروس كورونا يعدى من 5 إلى 6 أشخاص، والسلالة الجديدة إيريس تعدى عدد أكثر، ولكن أعراضه عادية جدا، حيث يحدث ألم بالحلق ورشح وعطس وتكسير بالجسم وارتفاع الحرارة، وخلال يومين ثلاثة تختفى هذه الأعراض".

وأوضح أنه فى هذه المرحلة يفضل تناول المريض خافض للحرارة ويفضل تناول الباراسيتامول، إنما حتى الآن ليس لدينا أعراض خطيرة ولا يوجد وفيات ناتجة عنه، ولا دخول للمستشفى سواء فى مصر والعالم، ولا يوجد أى داعى لأى قلق حتى الآن والتطعيمات موجودة للفئات الضعيفة مثل مرضى الأمراض المزمنة، والأمراض التنفسية المزمنة أو أمراض القلب أو نقص المناعة وهذه الفئات هى التى يجب أن تتلقى التطعيمات، مؤكدًا أنه لا توجد حالات دخلت المستشفى وكلها حالات بسيطة جدا.