رئيس وزراء العراق: إنجاز منصة متابعة تمويل الموازنة خطوة أولى فى إصلاح النظام المالى

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى أن إنجاز منصة متابعة تمويل الموازنة خطوة أولى فى إصلاح النظام المالى فى العراق.

وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السودانى ترأس، اليوم /الأربعاء/، اجتماعا للإطلاع على المنصة الإلكترونية التى تم تصميمها وتنفيذها بجهود ذاتية لغرض متابعة تمويل الموازنة، ومتابعة تنفيذ موازنات الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة وأبواب الصرف فيها.



وأشار السودانى إلى أن المنصة آلية إلكترونية تغطى سلسلة تمويل الموازنة العامة كاملة بما يضمن توفير بيانات محدثة عند رئيس مجلس الوزراء، أو أى جهة مسؤولة تحقق الفائدة من المعلومات وإمكانية تشخيص مراكز الخلل بشكل مبكر، مؤكدا أنها ستؤسس أيضا لسياقات عمل جديدة تضفى المزيد من الدقة والشفافية على سبل صرف الأموال العامة، وتُسهم فى دعم الرقابة المالية ومتابعة حجم التمويل.