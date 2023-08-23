رئيس "حقوق إنسان النواب": القضاء على الإرهاب والأمن أهم إنجازات الرئيس السيسى

كتب محمد شعلان

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بداية من القضاء على الإرهاب والمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي من حياة كريمة والقضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة.

وأشار طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، إلى أن القضاء على الإرهاب وتوفير الأمن أهم خطوة في ملف حقوق الإنسان، مشيدا بما تتبع المبادرات الرئاسية من حزم وبرامج حماية مجتمعية ومع اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزام السلطة التنفيذية تجاه المجتمع المدني.

وأوضح طارق رضوان، أن الدولة اتخذت خطوات انعكست على ملف حقوق الانسان حيث أن حزم الحماية لمجتمعية انعكست على المواطن المصري من خلال اطلاق حزم توفر دعم مادي ولوجيستي لحوالي 60 مليون مواطن واطلاق التحالف الوطني وما يمتلكه من قاعدة بيانات ل37 مليون مواطن، كما تم تقديم دعم مادي لـ24 مليون مواطن.