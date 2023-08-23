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رئيس جامعة القاهرة يقرر تعيين فرج عيد مديرا لإدارة رعاية الشباب

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:06 ص
رئيس جامعة القاهرة يقرر تعيين فرج عيد مديرا لإدارة رعاية الشباب فرج عيد محمد هيبة مديرا لإدارة رعاية الشباب
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تعيين فرج عيد محمد هيبة مديرا لإدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة.
 
وتدرج فرج هيبة فى عدد من الوظائف داخل جامعة القاهرة ، إذ شغل منصب اخصائى بالمركز الاجتماعى للعاملين بجامعة القاهرة ، واخصائى ثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومدير مكتب عميد كلية العلاج الطبيعى، واخصائى تنمية ومسئول التدريب بإدارة شئون الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة، والمسئول التنفيذي عن البرامج والأنشطة بمعهد إعداد القادة بحلوان، وتولى فى 2021 منصب مدير إدارة الاتحادات الطلابية.
 
وحصل فرج هيبة مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة على عدد من الشهادات والأوسمة ، ومنها الحصول على لقب المشرف المثالى بجامعة القاهرة، ولقب المشرف المثالى من معهد إعداد القادة، وحاصل على درع كلية الحقوق عن محاضرة هندسة النجاح، وحاصل على درع جامعة القاهرة كمدرب متميز، فضل عن الحصول على عدد من الدورات التدريبية.
 

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اخبار مصرية

الاتحادات الطلابية



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