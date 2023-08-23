اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:15 م
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رئيس البورصة المصرية يشارك فى حلقة نقاشية على هامش مؤتمر "بريكس"

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:15 م
رئيس البورصة المصرية يشارك فى حلقة نقاشية على هامش مؤتمر "بريكس" رئيس البورصة المصرية يشارك في حلقة نقاشية بجنوب أفريقيا
كتب هانى الحوتى

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شارك رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى عقدت ببورصة جوهانسبرج، وذلك على هامش مؤتمر "بريكس"، بدعوة خاصة من بورصة جوهانسبرج ومجلس أعمال دول البريكس. 
 
وعقدت الحلقة النقاشية تحت عنوان "دور أسواق رأس المال في دفع النمو الاقتصادي المستدام"، وشارك فيها ممثلين من دول البريكس والبورصات الأفريقية ومؤسسات التنمية المستدامة، وناقش الحاضرون عدة محاور من أهمها استحداث طرق مبتكرة لعمل المؤسسات المالية في دول البريكس وتدبير التمويل اللازم لدعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لدول المجموعة.
 
كما ناقش الحضور إنشاء منصة لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وتنمية المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، وكذلك ضرورة خلق حوار منتظم بين مجتمعات الأعمال وحكومات دول المجموعة والبلدان الأفريقية.
 
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية البورصة المصرية التي تعمل على فتح أفق جديدة وقنوات اتصال وشراكة مع المؤسسات الدولية والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة، ومن منطلق حرصها على التواجد بفاعلية في المحافل الاقتصادية الدولية.
 
قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه من الضروري تفعيل دور البورصات وأسواق المال في دول البريكس وتذليل ما يمنع من سهولة حركة التدفقات المالية بين أسواق المال في دول المجموعة.
 
كما اجتمع رئيس البورصة المصرية مع الدكتورة ليلى فورية، رئيس مجلس إدارة بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وفريق العمل الخاص بإنشاء سوق الكربون الأفريقي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية البورصة المصرية في ضوء اهتمام الدولة بالبعد الأفريقي وضرورة العمل على الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
 
وتعقد اجتماعات قمة البريكس الخامسة عشرة، التي يحضرها قادة الدول الأعضاء الخمس وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في جوهانسبرغ - جنوب إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 وذلك تحت شعار "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المشترك المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

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