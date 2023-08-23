حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإشغالات بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز الحامول والرياض ودسوق، بمحافظة كفر الشيخ ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة الإشغالات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المهد ـ وتمكنت الحملات من إزالة، فتم إزالة شدة خشبية على الأرض الزراعية بجمعية مصطفي كامل على مساحة 200م، وفك شدة خشبية لصبة سمل خرساني على مساحة 150 م بقرية زوبع بناء مخالف بدون ترخيص، وفك شدة خشبية لعمل سمل خرساني على الارض الزراعيه بقريه 41 الشراقوه جمعية الشراقوه على مساحة 150م، وفك شدة خشبية بقرية الشبورة جمعية العزيمة الزراعية على مساحة 175 متر.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة سور بالطوب الاحمر بالدور الثاني علوى خارج الحيز العمراني بشباس الشهداء فى وجود الزراعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله ،رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون، وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات، مشددا على تكثيف حملات إزالة التعديات على الطريق العام والإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الحيوية بالمدينة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، مؤكداً أنه لا تهاون فى تطبيق القانون على أى مخالف.

وتابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياضّ، حملة إزالة الإشغالات لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين ، موجهاً برفع كافة أشكال التعديات الكائنة، مؤكدا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية.