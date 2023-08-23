حاكم زابوريجيا يؤكد مقتل زعيم فاجنر بروجوجين وقائدها ديمترى أوتكين

كتب: أحمد جمعة

أكد فلادمير روجوف حاكم منطقة زابوريجيا المُعين من روسيا، مساء الأربعاء، مقتل زعيم مجموعة فاجنر يفجيني بروجوجين وقائدها ديمتري أوتكين في حادث الطائرة التي تحطمت خلال توجهها إلى سان بطرسبورج.

نفت مجموعة "فاجنر" التقارير الروسية بشأن مقتل قائدها يفجينى بريجوجين، وتُفيد بأنه متواجد على متن طائرة أخرى تحلق فوق العاصمة وفي طريقها نحو المطار، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأكد موقع "ريدوفكا" الروسى أنه من المحتمل أن يكون قائد "فاجنر" قد سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية، واستقل طائرة أخرى، وأكدت خدمات الطوارئ الروسية العثور على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة فقط.

بينما أفادت وسائل إعلام روسية أن مقربون من مجموعة "فاجنر" غير قادرين على التواصل مع قائدها.

من ناحية أخرى قالت، نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أمريكية: لا يمكن تأكيد صحة التقارير عن أن قائد فاغنر كان في الطائرة المتحطمة

يذكرأن، لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.