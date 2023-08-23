تعرف على عقوبة الشروع فى القتل بعد واقعة تعدى عامل على سائق بسلاح أبيض

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عامل، شرع فى قتل سائق سيارة أجرة بأبو النمرس بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على ثمن الأجرة، وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة.

وفيما عرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصرى، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

وكما نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.