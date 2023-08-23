اليوم السابع
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تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:39 م
تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال 24 ساعة شرطة المسطحات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية والشرقية"، أسفرت جهودها عن ضبط (سيارتين) أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة ثان العبور، مُحملتين بمضبوطات بلغت (950 كيلو جرام "إستاكوزا" المياه العذبة) معدة للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (جراج) بدائرة قسم شرطة بلبيس، ضُبط بداخله (عدد 4 تانكات) تحتوى بعض رواسب زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة بالمخالفة للقانون.


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