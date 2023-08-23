تعرف على أماكن عربات السيدات بالقطار الكهربائي الخفيف

كتب سيد الخلفاوى

خصصت الشركة الفرنسية المشغلة لـ القطار الكهربائى الخفيف ، عربة للسيدات في جميع أوقات اليوم، وذلك حرصا على تحقيق أفضل سبل الراحة والأمان للركاب من السيدات خلال رحلتهم في قطار العاصمة.

وتم تحديد العربة الأولى من القطار لتكون عربة السيدات في اتجاه محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.

وتم تخصص العربة السادسة للسيدات في الرحلات المتجهة إلى محطة عدلي منصور.

مواعيد القطار الخفيف:

-في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:

- الذروة الصباحية: بدءًا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا

- الذروة المسائية: بدءًا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45

يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة

- في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:

- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا

- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور

وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور

وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور

الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.