اليوم السابع
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تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:00 ص
تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 أسعار الخضروات
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا  حيث سجل سعر الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات وسجل سعر البطاطس 7 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 13 إلى 16 جنيها، والكوسة من 6 إلى 9 جنيهات.

 

وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدى 7 جنيهات، والرومى من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومى 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 11 جنيها.

 

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.

 

يشار إلى أن هذه الأسعار تعبر عن أسعار سوق الجملة فى القاهرة الكبرى ويضاف إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار بنسبة 10 إلي 15% حسب كل منطقة.

 


أسعار الخضراوت

أسعار البطاطس

أسعار الطماطم



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