تداول فيديو للحظة تحطم طائرة يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر الروسية

كتب: أحمد جمعة

تداول نشطاء روس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، مقطع فيديو للحظة سقوط طائرة مدنية خاصة شمال موسكو تقل قائد مجموعة "فاجنر" الروسية يفجيني بريجوجين.

ونشرت مجموعة "فاجنر" الروسية، مساء الأربعاء، صورة لتحطم طائرة مدنية خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أن قائد المجموعة يفجيني بريجوجين قد لقى مصرعه على متن الطائرة، لافتة إلى امتلاك الأخير لطائرتين مدنيتين إحداهما توجهت من موسكو إلى سان بطرسبورج قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني الروسية تحطمها.





وأكدت وكالة "تاس" الروسية تحطم طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية أن يفجيني بريجوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن مقتله.

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز إمبراير في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورج. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".





وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.