بريكس 2023 .. تعرف على التجمع الاقتصادي المنافس للاتحاد الأوروبي

كتب - إسلام سعيد

اتجهت أنظار العالم هذا الأسبوع قمة "بريكس" 2023 المنعقدة في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج فى القترة من 22- 24 أغسطس، حاصة بعد دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، وسط تزايد الحديث حول كون هذا التكتل الاقتصادي الجديد هو المنافس الأقوى لدول الاتحاد الأوروبي

بداية ما هو مصطلح "بريكس" .. تتكون قمة البريكس من 5 دول أساسية هى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتأسست المجموعة عام 2006، أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادى، وتمثّل "بريكس" بتركيبتها الراهنة 40 بالمئة من سكان الأرض وربع الاقتصاد العالمي.

هدف مجموعة "البريكس"

تتشارك المجموعة التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية.

كم دولة تسعى للدخول للتحالف؟

أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً، بينها مصر ودول عربية أخرى، وسط تفاؤل أقليمي كبير بالوصول إلي آليات اقتصادية تساهم في الحد من هيمنة الدولار، وسط ارتفاع مستمر في تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.

وبحسب وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدى باندور فإن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام للبريكس ومنهم الأرجنتين وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر القمر والجابون وكازاخستان.