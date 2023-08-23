اليوم السابع
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بايدن يعين المحامى السابق لإدارة أوباما مستشارا للبيت الأبيض

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:00 ص
بايدن يعين المحامى السابق لإدارة أوباما مستشارا للبيت الأبيض الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن المستشار الجديد للبيت الأبيض سيكون إد سيسكل، المحامي السابق لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي بيان له، أوضح بايدن قائلا: "إن خبرات إد سيسكل العديدة في الخدمة العامة ومسيرته المهنية في الدفاع عن سيادة القانون تجعله الخيار الأمثل للعمل كمستشاري المقبل للبيت الأبيض".

هذا وسيتولى سيسكل منصبه خلال فترة حرجة للبيت الأبيض، حيث يخوض بايدن السباق الرئاسي لإعادة انتخابه وتجري تحقيقات للكونغرس وللقضاء بشأن إدارته وعائلته.

جدير بالذكر أن إد سيسكل ساعد في صياغة الرد على تحقيقات الكونجرس في هجوم بنغازى عام 2012 الذي حصد أرواح أربعة أمريكيين، من بينهم السفير الأمريكي.


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