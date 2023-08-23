انتهاء تجهيز 4 مجمعات خدمية وإنشاء وتطوير 6 مراكز شباب فى برج العرب.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

إنشاء السوق الحضارى الدائم ببهيج بتكلفة 17.5 مليون جنيه

المحافظ يؤكد: اهتمام كبير من الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين فى المناطق النائية

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، تتضمن قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم والرياضة، بالإضافة إلى المجالات الخدمية.

وواصلت محافظة الإسكندرية، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز ومدينة برج العرب، حيث تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينه برج العرب القديمة، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أنه تم الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بـ4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبوصير وقرية الغربانيات، حيث أن المجمع مكون من 3 أدوار على مساحة 400 متر، ويضم بداخله (وحدة محلية، ومركز تكنولوجى، وشهر عقارى، وسجل مدنى، ووحدة تضامن اجتماعى، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ومجلس محلي) حيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد.

وأضاف الشريف؛ أنه تم الإنتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 6 مراكز خاصة بالشباب، حيث تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو عليوة بمركز برج العرب القديم، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب بهيج، وإنشاء مركز شباب الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجويرة بقرية الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو صير البحرى بقرية أبو صير، إنشاء جديد لمركز شباب أبو صير القبلى بقرية أبو صير.

فيما أشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، الذى جاء بإجمالى تكلفة 17.5مليون جنيه، لافتا إلى أنه يتم إنشاء سوق حضارى متكامل ليخدم جميع أهالى قرى برج العرب، وذلك يأتى فى إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بالإضافة إلى توفير أماكن للباعة الجائلين لخدمة مواطنى الإسكندرية.

وأضاف المحافظ، أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع شهر نوفمبر القادم حيث أنه تم الإنجاز بنسبة 30% مشيرًا إلى أن السوق يقام على مساحة 2500 متر ويضم 31 محلا بالإضافة إلى مسجد ومبنى إدارى.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروعا فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشبابوالرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الاتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعى، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.

الاعمال الانشائية لسوق بهيج1



التجهيز استعدادا لبدء التشغيل 2



السوق الداىم بقرية بهيج



المراكز الرياضية



المركز التكنولوجى 7



تجهيز المراكز الخدمية 0



تجهيز مراكز الخدمات



تجهيز مراكز الخدمات5



تطوير مركز شباب بهيج



مراكز الشباب



مركز خدمات أبو صير



مركز خدمات برج العرب



مركز خدمات قرية بهيج 5



مركز شباب ابو صير القبلى