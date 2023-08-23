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اليونان: اشتعال 209 حرائق جديدة فى الغابات خلال 3 أيام

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:24 م
اليونان: اشتعال 209 حرائق جديدة فى الغابات خلال 3 أيام حرائق الغابات
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن المتحدث باسم قوات الإطفاء اليونانية يوانيس أرتوبيوس اليوم الأربعاء، أن 209 حرائق جديدة اشتعلت في غابات بمختلف أنحاء اليونان، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
 
وقال المتحدث إنه رغم بدء انحسار الرياح العاتية التي تؤجج الحرائق في أنحاء كثيرة بالبلاد إلا أن خطر نشوب حرائق جديدة ما زال مرتفعا نظرا للطقس الصيفي الحار الجاف، وذلك حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية.
 
وانضمت اليوم طائرات إسقاط المياه من عدة دول أوروبية في مكافحة حرائق الغابات المستعرة منذ أيام في جميع أنحاء اليونان والتي خلفت 20 قتيلا حتى الآن ودفعت السلطات لإجلاء آلاف الأشخاص.
 
وأرسلت ألمانيا والسويد وكرواتيا وقبرص طائرات لإسقاط المياه، بينما أرسلت رومانيا وجمهورية تشيك العشرات من رجال الإطفاء وخزانات المياه.
 
ويستمر أكبر حريق غابات نشط في اليونان لليوم الخامس بالقرب مدينة "ألكسندروبوليس" في شمال شرق البلاد، بينما تحاول السلطات السيطرة على حريق في الطرف الشمالي الغربي من أثينا لمنعه من الوصول للمنازل ومتنزه "بارنيثا" الوطني الذي يعد آخر المناطق الخضراء القريبة من العاصمة اليونانية.

حرائق الغابات

اليونان

رجال الاطفاء

اليوم السابع بلس



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