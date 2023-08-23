اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المكسيك.. مصرع 16 شخصا فى حادث تصادم حافلة ركاب ومقطورة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:46 ص
المكسيك.. مصرع 16 شخصا فى حادث تصادم حافلة ركاب ومقطورة حادث تصادم - أرشيفية
وكالات

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أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك في بيان، أن 15 مكسيكيًا وفنزويليًا واحدًا قتلوا في حادث تصادم بين حافلة ومقطورة في وسط البلاد.

وأضاف المعهد أنّ ركاب الحافلة، وعددهم 52 بينهم 10 من فنزويلا، كانت لديهم مواعيد لمقابلات لطلب الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون من ولاية بويبلا في بيان منفصل إن نحو 36 راكبًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، بعد اصطدام الحافلة بالمقطورة على طريق مياهواتلان-كويستلاهواكا السريعة، وأضافوا أن تسعة من المصابين فنزويليون.

 


المكسيك

حادث تصادم

فنزويلا

مقطورة

حافلة



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