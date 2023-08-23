اليوم السابع
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المفتى يتوجه للمغرب للمشاركة بمؤتمر تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:00 م
المفتى يتوجه للمغرب للمشاركة بمؤتمر تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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توجَّه الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط؛ للمشاركة فى أعمال المؤتمر العلمى الدولى "تأطير الحريات وَفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي". 

 

وسيلقى المفتى الكلمة الرئيسية فى المؤتمر الذى سينعقد فى مقر منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) فى مدينة الرباط بالمملكة المغربية الخميس المقبل 24 أغسطس. 

 

جدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، ويحضر المؤتمر لفيف من العلماء ورؤساء الجامعات الإسلامية إلى جانب علماء وخبراء ومتخصصين من دول العالم المختلفة. 

 

ويناقش المؤتمر آليات التنسيق والتعاون بين العلماء والخبراء فى مجال ضبط المصطلحات فى تعريف الحرية المسئولة والمنضبطة بما لا يتعدى حقوق وحريات الآخرين.


المغرب

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

الافتاء



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