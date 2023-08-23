اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق فى اتهامه بترويج المواد المخدرة بالوراق

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:21 م
المشدد 3 سنوات لسائق فى اتهامه بترويج المواد المخدرة بالوراق محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الوراق.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2676 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهم "ب . ع"، 42 سنة، سائق، أحرز بقصد الإتجار  بمخدر الاستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز أحرز سلاح أبيض " مطواة " بدون ترخيص.

 

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الوراق أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بسلاح أبيض مطواة فقام بضبطه واياه وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر له بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نفسه تجارته .

 

 


أمن الجيزة

الاتجار بالمخدرات

جنايات الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة