المشدد 3 سنوات لسائق فى اتهامه بترويج المواد المخدرة بالوراق

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الوراق.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2676 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهم "ب . ع"، 42 سنة، سائق، أحرز بقصد الإتجار بمخدر الاستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز أحرز سلاح أبيض " مطواة " بدون ترخيص.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الوراق أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بسلاح أبيض مطواة فقام بضبطه واياه وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر له بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نفسه تجارته .