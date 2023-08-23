أعلن جهاز المخابرات الوطنى بالعراق، اليوم الأربعاء، توجيه ضربة جوية دمرت وكرا لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين.
وقالت المخابرات العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "عناصر جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبإسناد قيادة القوة الجوية، تمكنوا من استهداف أحد أهم أوكار داعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين".
وأوضحت، أن "العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وتتبع ميداني وفني لعناصر داعش المتواجدين في إحدى الأوكار الواقعة في جبال قضاء طوز خورماتو، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة أعقبتها عملية إنزال من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".
وأضافت، أن العملية أسفرت عن "تدمير معقل التنظيم والقضاء على العناصر الإرهابية والاستيلاء على وثائق ومعدات مهمة خاصة بالتنظيم".
وكان جهاز الأمن الوطني بالعراق، أعلن عن تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في محافظة ديالي شرقي بغداد.
وقال الأمن العراقي في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن القوات العراقية أطاحت بشبكة إرهابية مكونة من مجموعتين تضم 5 إرهابيين، وذلك ضمن سلسلة العمليات النوعية التي ينفذها الأمن العراقي ضد العصابات الإرهابية".
وأضاف أن عناصر الشبكة الإرهابية اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية، وزرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق (الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير)، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلا عن استهداف منزل أحد القضاة في ديالي بعبوة ناسفة، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة".
وأشار البيان إلى أن عملية الاعتقال جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أسفرت عن الإطاحة بهم.
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