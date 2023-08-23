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القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية 2024.. بالأسماء

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:26 م
القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية 2024.. بالأسماء القاضي حسنى عبد اللطيف
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

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وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام  2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

وتضمن المشروع ترقية عدد (254) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد ( 326) قاضي بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، وعدد (350) رئيساً من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الـحـركـة، اعتباراً من يوم الخميس 24 من أغسطس 2023 وحـتـى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.

 


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