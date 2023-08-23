العثور على ترسة بحرية نافقة على شاطئ العريش.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تلقت اليوم غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، بلاغا بوجود ترسة بحرية نافقة على شاطئ بحر العريش، وتم توجيه فرق مختصة من إدارة البيئة وشركة النظافة ومجلس مدينة العريش للتعامل معها بطريقة آمنة.

وكان أهالى من المصطافين على الشاطئ أبلغوا اليوم بعثروهم فى منطقة غرناطة على سلحفاة كبيرة الحجم نافقة مطالبين الجهات المختصة بالتخلص منها بالطريقة الصحيحة، وتزامن هذا مع تواصل خروج سلاحف صغيرة من أعشاشها برمال شاطئ العريش بعد فقس بيضها والعثور عليها على شكل مجموعات.

ويتجدد يوميا على شاطئ العريش ظهور عشرات السلاحف الصغيرة التى تخرج من الرمال وتبدأ حركتها فى اتجاه الشاطئ، وهو ما جذب أنظار المصطافين من ابناء المحافظة وزوارها الذين يحرصون على توثيق اكتشافهم السلاحف ومساعدتها فى الوصول لمياه البحر.

وشهد الشاطئ جهود تطوعية لجمع السلاحف واعادتها لمياه البحر بمشاركة متخصصين من البيئة وكلية الزراعة بجامعة العريش وشباب متطوعين.

بدورها بدأت الجهات المسئولة عن البيئة فى شمال سيناء، تتبع اثار خروج السلاحف من الرمال، وعمل حماية لها، وبحسب بيان جهاز شئون البيئة بالمحافظة، أن هذه ظاهرة طبيعية لفقس بيض السلاحف البحرية التى تخرج للشاطئ وتضع بيضها ثم تعود للبحر، وعندما يحين وقت فقس البيض وتخرج السلاحف الصغيرة بدورها تسير فى اتجاه البحر لتأخذ دورة حياتها الطبيعية، خروج السلاحف من رمال الشاطئ، تركز فى منطقة الأيوبى على ساحل مدينة العريش، وعاد للظهور فى منطقة شاطئ النخيل.