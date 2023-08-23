العالم هذا المساء.. الهند تنجح فى الهبوط على سطح القمر.. مصرع 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاجنر فى تحطم طائرة خاصة شمال موسكو.. والسفارة الأمريكية فى اليونان تحذر مواطنيها من حرائق الغابات

كتب محمد جمال

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مصرع 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاجنر فى تحطم طائرة خاصة شمال موسكو

لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم. وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين. قائد مجموعة فاجنريفجيني بريجوجين وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة. وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.

السفارة الأمريكية فى اليونان تصدر تحذيرا لمواطنيها بشأن حرائق الغابات المستمرة

أصدرت سفارة الولايات المتحدة فى اليونان، اليوم /الأربعاء/، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون أو يسافرون فى اليونان من حرائق الغابات المستمرة والمخاطر العالية فى العديد من المناطق.

وأشار التعميم - الذى نقلت عنه صحيفة (كاثميريني) اليونانية - إلى أنه "من المتوقع أن يستمر هذا الخطر الكبير لاندلاع الحرائق فى الأيام المقبلة".

حرائق الغابات



وجاء فى التحذير "يُنصح المواطنون الأمريكيون باتباع تعليمات الحكومة المحلية والتسجيل فى خدمة اتصالات الطوارئ فى اليونان؛ لتلقى رسائل التحذير".



وكانت إدارة الإطفاء اليونانية قد أعلنت أنه تم إجلاء العشرات من المرضى على متن عبارة فى مدينة ألكسندروبوليس الساحلية اليونانية فى وقت مبكر اليوم، وسط استمرار حرائق الغابات فى المنطقة، دون السيطرة عليها، لليوم الرابع على التوالي.



وقالت السلطات اليونانية - حسبما نقلت الصحيفة اليونانية - إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان من رجال الإطفاء.



ويكافح المئات من رجال الإطفاء لاحتواء الحريق الذى اندلع بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس يوم /السبت/ الماضين/، وانتشر بسرعة وأججته الرياح العاتية وأطلقت أعمدة من الدخان فوق المدينة.



وتم إخلاء العديد من المجتمعات فى منطقة إيفروس الأوسع، بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث حذرت السلطات من أن خطر نشوب حرائق جديدة لا يزال مرتفعا فى الأيام المقبلة.

الهند تنجح فى الهبوط على القمر.. مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" تسجل إنجازًا جديدًا

دخلت الهند التاريخ، اليوم عندما هبطت مركبتها الفضائية "شاندرايان-3" بنجاح على القطب الجنوبي للقمر، ويُعتقد القطب الجنوبي للقمر أنه مصدر محتمل للمياه والأكسجين، وذلك بعد أيام من فشل مهمة روسية مماثلة.



هبوط المركبة على القمر

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الهندي بنجاح مهمة بلاده بالهبوط على سطح القمر، لتصبح الهند ثاني دولة في العالم بعد الصين تصل إلى القطب الجنوبي للقمر، ورابع دولة تصل إلى القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.



هبوط المركبة على سطح القمر

ويعرف القطب الجنوبى للقمر بـ"الجانب البعيد" أو "الجانب المظلم" من القمر، وهو النصف الآخر، الذى لا يمكن رؤيته من الأرض، ويقع القطب الجنوبي على مسافة طويلة من منطقة القمر، التي استهدفتها معظم المهمات السابقة.

ويتميز الجانب المظلم من القمر بتضاريس وعرة للغاية، ووجود خنادق عميقة والكثير من الحفر.

فى الوقت نفسه، يعتقد الخبراء الهنديون أن التعديلات التي قاموا بإجرائها على المركبة "شاندريان-3"، مثل الأرجل الأكثر ثباتا، ستجعل المركبة في وضع جيد لمواجهة التحديات.

ترامب: سيتم اعتقالى غدا "بكل فخر" لمحاولتى الحفاظ على نزاهة انتخابات 2020

قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قبل يوم من تسليم نفسه للسلطات الأمريكية إنه لا يوجد أحد حارب من أجل نزاهة الانتخابات مثله.

وأكد ترامب أنه لذلك سيتم اعتقاله فى قضية التدخل لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة 2020 بولاية جورجيا.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: "لم يحارب أحد على الإطلاق من أجل نزاهة الانتخابات مثل الرئيس دونالد ترامب. وللقيام بذلك، سيتم اعتقالى بكل فخر بعد ظهر غد فى جورجيا".

ترامب

وأشار ترامب المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للحصول على دعم الحزب في انتخابات 2024، إلى أنه سيسلم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس.

وفي 14 أغسطس، وجه القضاء في ولاية جورجيا إلى دونالد ترامب و17 آخرين تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم لمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

ووجهت لائحة اتهام إلى الرئيس السابق في جورجيا بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية في الولاية.

فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن يوم 22 أغسطس كان أكثر الأيام حرارة في فرنسا على الإطلاق بعد يوم 15 أغسطس، حيث وصل المؤشر الحرارى على المستوى الوطنى إلى 27.1 درجة مئوية، ما يعد رقما قياسيا جديدا للحرارة في نهاية فصل الصيف في البلاد.

باريس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الإنذار الأحمر فرضت فى 15 إقليما جديدا لتُضاف هذه الأقاليم إلى أربع مناطق أخرى تم وضعها بالفعل فى حالة الإنذار الأحمر أمس الثلاثاء فى جنوب شرق البلاد.

ألمانيا توافق على قانون جديد يسهل اكتساب الأجانب جنسيتها

فقد وافق مجلس الوزراء الألمانى، على مشروع قانون الجنسية الجديد، حيث يسهل هذا القانون حصول الأجانب على الجنسية الألمانية.

ويدخل القانون حيز التنفيذ حال موافقة البرلمان عليه.



جواز سفر ألمانيا

ووفقًا لمشروع القانون فإنه من الممكن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ألماني بعد 5 سنوات من الإقامة.

وبموجب القانون أيضا سيتم استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بدوافع معادية للسامية أو عنصرية، بحيث يكون الشرط الأساسي للحصول على الجنسية هو أنه يمكن للشخص كسب رزقه دون الحصول على مزايا اجتماعية كبيرة .

بدوره، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان على تويتر: إنه مع قانون الجنسية الجديد، يمكن للأشخاص الذين يكسبون عيشهم من عملهم أن يصبحوا ألمانًا بسرعة أكبر.