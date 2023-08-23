الطقس الآن فى الغردقة.. معتدل ودرجة الحرارة 32 وإقبال المصطافين على الشواطئ

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد مدينة الغردقة ، عاصمة محافظة البحر الأحمر، ومدن المحافظة الأخرى، طقس مميز اليوم، وانخفاض نسبى فى درجات الحرارة، حيث أنها سجلت بمدينة الغردقة 32 درجة مع اجواء مميزة.

كما شهدت مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الاقبال الكبير من المواطنين علي الشواطئ المختلفة فى طقس مميز ومناسب لنزول البحر وممارسة السباحة فى مياه البحر الأحمر .

وتشهد 3 شواطئ عامة تابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر تديرها ادارة النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة اقبال غير مسبوق من المواطنين عليها، حيث ان يصل اليها المواطنين من الغردقة وخارج المدينة وكذلك من المحافظات الاخرى المختلفة .

وتبلغ تذكرة دخول شاطئ منتجع العائلات، 50 جنية للفرد، وشاطئ “ منتجع العائلات2 “ 50 جنية للفرد والشاطئ الاخير 20 جنية للفرد، حيث تم تجهيز اماكن لسيارات الاسعاف داخل الشواطئ المختلفة، وكذلك توقيع برتوكول مع الاتقاء البحرى بايفاد يوميا ما يقرب من 30 منقذ بحرى مدرب





