الصحة: 85% من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية تتكون بالـ1000 يوم الأولى

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مبادرة رئيس الجمهورية " الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت مظلة 100 مليون صحة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إن مبادرة الألف يوم الذهبية تستهدف لتحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا وتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الخريطة الصحية التى تمت من خلال حملة 100 مليون صحة، كشفت أن النساء الأكثر إنجابا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية من أسباب أيضا الإصابة بسرطان الثدي.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم، وخروج جيل صحى قادر على مواكبة العصر والمشاركة فى التنمية الوطنية.

وأكد أن المبادرة تقدم خدماتها مجانا لجميع أفراد الأسر المصرية، وخاصة الأمهات والآباء والأجداد، وذلك فى مرافق الرعاية الصحية الأولية وفى المستشفيات العامة والمركزية فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى جلسات التوعية عن بعد باستخدام التواصل الإلكترونى، حيث تعد المبادرة من أهم مبادرات بناء الإنسان المصرى، نظرا لإنها تمثل منهجا شموليا لأول 1000 يوم من حياة الإنسان بهدف رفع الوعى بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة حيث يتم تكوين 85٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية (الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل 270 يوما بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة التى هى 730 يوما).