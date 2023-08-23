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الصحة: قدمنا 22 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:00 ص
الصحة: قدمنا 22 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تقديم 22 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم مجانًا. 
 
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.
 
وأكد أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمّل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، وأضافت أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقى الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.
 
وفى حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة إنه يتم تحويل الحالة للمستشفى، وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أى تكاليف إضافية. 
 
 

الصحة

100 يوم صحة

العيادات المتنقلة

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