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الصحة العالمية: أعراض متحور كورونا الجديد خفيفة ونسبة الشفاء منه مرتفعة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:03 م
الصحة العالمية: أعراض متحور كورونا الجديد خفيفة ونسبة الشفاء منه مرتفعة د.أمجد الخولى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة ورئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الأولية بمنظمة الصحة العالمية، إن متحور كورونا الجديدة "EG 5.2" سريع الانتشار، ولكن أعراضه معظمها خفيفة، ونسبة الشفاء منه مرتفعة.

وأضاف استشارى الأوبئة ورئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الأولية بمنظمة الصحة العالمية ، خلال برنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة ON تقديم الإعلامية سارة حازم طه، أن نسبة الاحتياج للمستشفيات قليلة ونسب الوفيات قليلة للمصابين بالمتحور الجديدة لكورونا.

وتابع أمجد الخولى :"هناك إصابات بالمتحور وبالتالي لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل غسيل الأيدى والنظافة الشخصية وهذا لابد أن يكون سلوك دائم لدينا، ويجب ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة خاصة فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".


كورونا

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