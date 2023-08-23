السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل دون خسائر بشرية فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات بشرية وإنحصرت التلفيات في وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة مركز شرطة المنشاه دون وجود إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بحوش دائرة مركز المنشاة حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو "أحمد .ر. م. ا" 47 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية كما تبين وجود توصيلات كهربائية عشوائية بالحوش وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لــم ينتج عــن ذلك ثمة إصابات وبسؤال مالك الحوش المذكور أفاد بمضمون ما سبق وإتهم جاره المدعو "عبد العليم. م. ا. ت" 73 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بإشعال النيران بسبب خلافات مالية بينهما وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل تم تحرير محضرا بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على جهة التحقيق المختصة.