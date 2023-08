السيرة الذاتية للدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

ينشر " اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور محمود السعيد محمور عبد الرحمن، نائب رئيس جامعة القاهرة الجديد لشئون الدراسات العليا وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالى صدور قرارا جمهوريا بتعيينه نائبا لرئيس جامعة القاهرة.

وولد الدكتور محمود السعيد فى 14 أغسطس 1970، ويشغل حاليا عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة واستاذ بقسم الإحصاء بالكلية ، وتخصصة إحصاء الضبط الاحصائى للجودة.



المؤهلات العلمية:-

- دكتوراه في الاحصاء، قسم الاحصاء، كلية العلوم، معهد فيرجينيا بوليتكنيك وجامعة الوالية (فرجينيا تك) ، بالكسبرج ، فيرجينيا ، الواليات المتحدة الأمريكية 2004

- ماجستير في الإحصاء، قسم الأحصاء، كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة 1997

- بكالوريوس في الإحصاء، قسم الإحصاء ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة 1992



السجل الوظيفى

- عميد الكلية يناير 2018 - حتى الآن

- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب يوليو 2015 - يناير 2018

- أستاذ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة مارس 2015 - حتى الآن

- أستاذ مساعد بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة 2015 – 2010

- مدرس بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة 2010 – 2005

- مساعد باحث (خريج) قسم الإحصاء ، معهد فيرجينيا بوليتكنيك وجامعة الوالية (فرجينيا تك)، الواليات المتحدة الأمريكية 2002 – 2001

- مدرس مساعد بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 2005 – 1997

- معيد بقسم الإحصاء بكلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة 1997 - 1992



الجوائز العلمية وشهادات التكريم

- شهادة تقدير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديراً للجهد المبذول كمنسق مبادرة شباب من أجل التنمية. 2022

- جائزة جامعة القاهرة للباحث صاحب أكبر عدد من الاستشهادات المرجعية في مجال العلوم الاجتماعية 2020

- جائزة Scopus للمساهمة البحثية في مجال إدارة الأعمال والاقتصاد 2019

- اختياري "خريج متميز" من جامعة فيرجينيا تك بالواليات المتحدة وإجراء حوار في أول دورية فصلية لقسم الإحصاء بالجامعة 2018

- جائزة التفوق العلمي في مجال العلوم الاجتماعية - جامعة القاهرة 2014

- جائزة الاشراف على أفضل رسالة ماجستير - جامعة القاهرة 2013

- جائزة جامعة القاهرة للنشر الدولي 2023-2008

- منحة طالب المؤتمر التقني في الخريف لحضور المؤتمر الفني السنوي الثامن والأربعين للخريف، رونوك، فيرجينيا، الواليات المتحدة. 2004

- منحة سعاد الصباح لاستكمال الدكتوراه في الإحصاء في الواليات المتحدة. 2000



شهادات التقدير

- شهادة تقدير من رئيس الوزراء المصري في اليوم العالمي لمكافحة الفساد والمقدمة ألكثر الشخصيات التى ساهمت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 2020

- شهادة تقدير من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع لإلسهامات الفعالة في إثراء الدراسة ببرنامج الدراسات العليا المنعقد بمعهد دراسات العلوم المخابراتية والأمنية بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة 2020

- خطاب شكر وتقدير من ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF بمصر في إطار تعاون كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمنظمة 2020

- شهادات تقدير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن الجهود المبذولة في رفعة شأن الكلية، والحصول على تقدير ممتاز في تقييم الطالب 2016-2007

- شهادة تقدير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للجهد المتميز في مجال البحث والنشر على المستوى الدولي 2012



الأنشطة البحثية والتأليف والنشر الدولى:- • ُمدرج بقائمة جامعة Stanford لأفضل %2 من العلماء والباحثين حول العالم؛ ويعد ذلك ضمن 396 عالماً مصرياً تضمنتهم القائمة في عام .2020

• معامل تأثير الباحث بمقياس h-index هو 24 طبقاً لموقع Scholar .Google

• حجم الاقتباسات )citations( من أبحاثي في أبحاث أخرى منشورة في دوريات دولية وصل إلى 3234 اقتباس حتى الآم طبقاً لموقعScholar Google .

- فى عام 2013، صنف بحثين من تأليفه من ضمن قائمة أكثر 20 بحث مقتبس فى العشر سنوات السابقة " في مجلة Technometrics وهي أحد أفضل الدوريات العلمية في تخصص الإحصاء ومفهرسة فى قاعدة بيانات Clarivate

- ساهم أحد الأبحاث المنشورة في عام 2007 في رفع قيمة معامل تأثير المجلة International Engineering Reliability والمنشور بها البحث، وذلك بسبب ارتفاع عدد الاقتباسات منه، والمجلة تعد من أفضل الدوريات العلمية في مجال الضبط الاحصائى للجودة ومفهرسة في قاعدة بيانات .Clarivate

- استحداث مدرسة علمية جديدة في قسم الإحصاء بالكلية في مجال الضبط الإحصائى للجودة حيث تم الاشراف على عدد 7 رسائل ماجستير و2 رسالة دكتوراه خلال الفترة من 2006 حتى 2021، وجاري حالياً الإشراف على 2 رسالة ماجستير و2 رسالة دكتوراه.

- تحكيم ما يقرب من 90 بحث لثمانية مجلات دولية مفهرسة في قاعدة بيانات Clarivate ومنهاTechnometrics, Journal of Quality Technology,

Communication in Statistics, Quality and Reliability Engineering,

.Quality Engineering



الأبحاث الدولية المحكمة

1. Zaher, A. M. , Haroun, A., H., and Mahmoud, M. A. (1998), ``On the Performance of Some Methods for Handling Missing Values in Classification Analysis'', The Egyptian Statistical Journal, 42 , 32-54.

2. Smith, E. P., Zahran, A., Mahmoud, M. A., and Keying, Y. (2003), "Evaluation of Water Quality Using Acceptance Sampling by Variables," Environmetrics, 14, 373- 386.

3. Kim, K., Mahmoud, M. A., and Woodall, W. H., (2003),"On the Monitoring of Linear

Profiles," Journal of Quality Technology, 35, 317-328.

4. Mahmoud, M. A. and Woodall, W. H. (2004), "Phase I Analysis of Linear Profiles with Calibration Applications," Technometrics, 46, 380-391. (Selected for the Technometrics session for the INFORMS annual meeting, Denver, Colorado, October 2004.)

5. Woodall, W. H. and Mahmoud, M. A. (2005), "The Inertial Properties of Quality Control Charts" Technometrics, 47, 425-436.

6. Zahran, A. and Mahmoud, M. A. (2005), " Regionalized Assessment of Standards- Frequentist and Bayesian Approach" Proceedings of the 17th Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University, 5-27.

7. Mahmoud, M. A., Parker, P. A., Hawkins, D. M., and Woodall, W. H. (2007), "A Change Point Method for Linear Profile Data” Quality and Reliability Engineering International, 23, 247-268.

8. Mahmoud, M. A., (2008), “Phase I Analysis of Multiple Linear Profiles.”

Communication in Statistics - Simulation and Computation, 37, 2106-2130

9. Mahmoud, M. A., Woodall, W. H., and Davis R. E. (2008), “Performance Comparison of Some Likelihood Ratio-Based Statistical Surveillance Methods” Journal of Applied Statistics, 35, 783-798.

10.Mahmoud, M. A., and El-Ghawas, N. A. (2008), “Monitoring Cardiac Surgical Performance Using Control Charts.” Proceedings of the 20th Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University, 187-207.

11.Mahmoud, M. A., and Zahran, A. (2010), “A Multivariate Adaptive Exponentially Weighted Moving Average Control Chart.” Communications in Statistics: Theory and Methods, 39, 606-625.

12.Mahmoud, M. A., Morgan, J. P., and Woodall, W. H. (2010), "The Monitoring of Simple Linear Regression Profiles with Two Observations Per Sample” Journal of Applied Statistics, 37, 1249-1263.

13.Noorossana, R., Eyvaziana, M. Amirhossein A and Mahmoud, M. A. (2010), "Statistical Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles in Phase I with Calibration Application" Quality and Reliability Engineering International, 26, 291-303.

14. Mahmoud, M. A. and Woodall, W. H. (2010), "An Evaluation of the Double Exponentially Weighted Moving Average Control Chart" Communications in Statistics-Simulation and Computation, 39, 933-949.

15. Mahmoud, M. A., Henderson, G. B., Epprecht, E. K., Woodall, W. H. (2010), "Estimating the Standard Deviation in Quality Control Applications." Journal of Quality Technology, 42, 348-357.

16. Ho L. L., Mahmoud, M. A., and Kim, R. W. (2010), "Monitoring the Parameters of the Market Model by Linear Profile Procedures." Economic Quality Control, 25, 81-96.

17. Mahmoud, M. A. and Maravelakis, P. E. (2010), "The Performance of the MEWMA Control Chart when Parameters are Estimated" Communications in Statistics- Simulation and Computation, 39, 1803-1817.

18. Mahmoud, M. A. (2012), "The Performance of Phase II Simple Linear Profile Approaches when Parameters Are Estimated." Communications in Statistics- Simulation and Computation, 41, 1816-1833.

19. Mahmoud, M. A. and Maravelakis, P. E. (2013), "The Performance of the Multivariate CUSUM Control Charts with Estimated Parameters" Journal of Statistical Computation and Simulation, 83, 719-736.

20. Doaa, M. F. Mahmoud, M. A. and Maravelakis, P. E. (2013), "The Effect of Methods for Handling Missing Values on the Performance of the MEWMA Control Chart" Communications in Statistics-Simulation and Computation, 42, 1437-1454.

21. Saleh, N. A. Mahmoud, M. A. Abdel-Salam G. A. (2013), " The Performance of the Adaptive Exponentially Weighted Moving Average Control Chart with Estimated Parameters" Quality and Reliability Engineering International, 29, 595-606.

22. Hala H. E., Mahmoud, M. A., Chahir Z. (2013), "Access to Finance and Financial Problems of SMEs: Evidence from Egypt” International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 20, 287-309.

23. Hala H. E., Mahmoud, M. A., Chahir Z. (2013), "What Determine the Access to Finance of SMEs? Evident from the Egyptian Case" ERF Working paper No. 752, May.

24.Mahmoud, M. A. Saleh, N. A., Doaa, M. F. (2014), "Phase I Analysis of Individual Observations with Missing Data" Quality and Reliability Engineering International, 30, 559-569.

25. Hala H. E., Mahmoud, M. A., Chahir Z. (2014), "Small and Medium Enterprises in Egypt: New Facts from a New Dataset”, Journal of Business and Economics, 2, 1-29.

26. Hala H. E., Mahmoud, M. A., Chahir Z. (2014), "Trade and access to finance of SMEs: is there a nexus?”. Applied Economics, 47, 39, 4184-4199.

27. Aly, A. A., Mahmoud, M. A., Woodall, W. H. (2015), "A Comparison of the Performance of Phase II Simple Linear Profile Approaches when Parameters Are Estimated" Communications in Statistics-Simulation and Computation, 44, 6, 1432-

1440. DOI: 10.1080/03610918.2013.821484.

28. Saleh, N. A., Mahmoud, M. A., Keefe, M. J., Woodall, W. H. (2015), “The Difficulty in Designing Shewhart X Control Charts with Estimated Parameters”. Journal of Quality Technology, 47, 2, 127-138.

29. El-Shaer, R., Mahmoud, M. A., Saad, A. (2015), “Phase II Multiple Linear Profile with Small Samples Sizes”. Quality and Reliability Engineering International, 31, 5,

851-861. DOI: 10.1002/qre.1644.

30.Aly, A. A., Saleh, N. A., Mahmoud, M. A., Woodall, W. H. (2015), " A Reevaluation of the Adaptive Exponentially Weighted Moving Average Control Chart When Parameters are Estimated" Quality and Reliability Engineering International, 31, 8, 1611-1622. DOI: 10.1002/qre.1695.

31. Saleh, N. A., Mahmoud, M. A., Jones, L. A., Zwetsloot, I. M., Woodall, W. H. (2015), “Another Look at the EWMA Control Chart with Estimated Parameters”. Journal of Quality Technology, 47, 4, 363-382.

32. Aly, A. A., Mahmoud, M. A., Hamed, R. (2016). “The performance of the multivariate adaptive exponentially weighted moving average control chart with estimated parameters”. Quality and Reliability Engineering International 32, 3, 957- 967.

33. Hany, M., and Mahmoud, M. A. (2016). “An evaluation of the Crosier's CUSUM control chart with estimated parameters”. Quality and Reliability Engineering International 32, 5, 1825-1835.

34. Saleh, N. A., Zwetsloot, I. M., Mahmoud, M. A., and Woodall, W. H. (2016). “CUSUM charts with controlled conditional performance under estimated parameters”. Quality Engineering, 28, 4, 402-415.

35. Aly, A. A., Hamed, R., Mahmoud, M. A. (2017), “Optimal Design of the Adaptive Exponentially Weighted Moving Average Control Chart over a Range of Mean Shifts” Communications in Statistics-Simulation and Computation, 46, 2, 890-902.

36. Saleh, N. A., and Mahmoud, M. A. (2017). “Accounting for phase I sampling variability in the performance of the MEWMA control chart with estimated parameters”. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 46, 6, 4333-

4347.

37. Aly, A. A., Saleh, N. A., Mahmoud, M. A. (2019). “An Adaptive EWMA Control Chart for Monitoring Zero-Inflated Poisson Processes”. Communications in Statistics - Simulation and Computation. DOI: 10.1080/03610918.2019.1676437.

38. Elkhosht , M. O., Mahmoud, M. A., Zayed , A., Abdallah, M. S., Kharbush, M. S. A., Mahmoud, D. (2021). “A proposed strategy to encounter extremist ideology on Egypt’s frontier governorates: North Sinai case”. Journal of Humanities and Applied Social Sciences, 3, 2, 83-107.

39. Mahmoud, M. A., Kamal, R. M., and Rashwan, M. M. (2021). “The performance of control charts with economic-statistical design when parameters are estimated”. Review of Economics and Political Science. DOI: https://doi.org/10.1108/REPS-05- 2020-0055.

40. Zaki, A. A., Saleh, N. A., Mahmoud, M. A. (2021). “Performance comparison of some centrality measures used in detecting anomalies in directed social networks”.

Communications in Statistics-Simulation and Computation.

https://doi.org/10.1080/03610918.2021.1928192

41. Zaki, A. A., Saleh, N. A., Mahmoud, M. A. (2021). “Assessing the use of the moving window approaches when monitoring social networks using a degree corrected stochastic block model”. Review of Economics and Political Science.

42. Aly, A. A., Saleh, N. A., Mahmoud, M. A. (2021). An adaptive exponentially weighted moving average control chart for Poisson processes. Quality Engineering, 33(4), 627-640

43. Knoth, S., Saleh, N. A., Mahmoud, M. A., and Woodall, W. H., and Tercero-Gómez,

V. G. (2023). “A critique of a variety of “memory-based” process monitoring methods”. Journal of Quality Technology, 55(1), 18-42.

44. Saleh, N. A., Mahmoud, M. A., Woodall, W. H., and Knoth, S. (2023). “A Review and Critique of Auxiliary Information-Based Process Monitoring Methods”. Quality Technology and Quantitative Management, 20(1), 1-20 .



الكتب العلمية • في عام 2011 تأليف فصل في كتاب دولي بعنوان Profiles Linear Simple، وعنوان الكتاب هوMonitoring Profile of Analysis Statistical، لدار النشر العالمية .Wiley & Sons

• في عام 2014 تأليف كتاب باللغة العربية تحت عنوان "الضبط الإحصائى للجودة" .

• في عام 2022 , الطبعة الثانية من "دليل كتابة البحوث العلمية في العلوم الاجتماعية" والذي يدرس في دورة الكتابة العلمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة.

• في عام 2023 تأليف كتاب " الجامعة والتنمية في مصر: مكان داخل نادي المائة"، تقديم أحمد المسلماني- الناشر دار دون- القاهرة



المؤتمرات

"Robust M-Estimation for Linear Regression Models: Adaptive Aspect"

Presented at the 25th Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty of Economics and مارس 2013

Political Science, Cairo University.

“The Performance of the Adaptive Exponentially Weighted Moving Average Control Chart with Estimated Parameters” Presented at the 24th Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University. مارس 2012

"The Performance of Phase II Simple Linear Profile Approaches when Parameters Are Estimated" Presented at the 23th Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty

of Economics and Political Science, Cairo University. مارس 2011

“On the Monitoring of Regression Profiles”, International Symposium on Statistical Process Control, Nantes, France يوليو 2009

“The Monitoring of Simple Linear Regression Profiles with Two Observations Per Sample” Presented at the 21st Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University. مارس 2009

“A Multivariate Adaptive Exponentially Weighted Moving Average Control Chart” Presented at the 19th Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University. مارس 2007

“Phase I Analysis of Multiple Linear Profiles.” Presented at the 18th Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University. مارس 2006

“Regionalized Assessment of Standards-Frequentist and Bayesian Approach.” Presented at the 17th Annual Conference on Statistics and Computer Modeling in Human and Social Science, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University. مارس 2005

“Phase I Analysis of Linear Profiles with Calibration Application”, Invited paper for the Technometrics Session of the annual INFORMS conference, Denver, CO. أكتوبر 2004

“A Change Point Method for Linear Profile Data”, Presented at the 47th Annual Fall Technical Conference, Roanoke, VA. أكتوبر 2004

Journal of Humanities and Applied Social Sciences الجامعة مجلة :أوالً

(JHASS)

• المساهمة في إنشاء أول مجلة علمية للعلوم الاجتماعية والإنسانيات )JHASS( بجامعة القاهرة

• المساهمة في تحويل المجلة إلى مجلة دولية لها ناشر دولي معروف Emerald، لتصبح أول مجلة دولية في الانسانيات والعلوم االجتماعية التطبيقية

• تعييني نائب رئيس تحرير للمجلة

• شاركت في إعداد الدليل الإرشادى لخطوات النشر في مجلة الجامعة JHASS، وهو متاح على موقع جامعة القاهرة.

ثانياً: مجالات الكلية

• المشاركة في تطوير المجلة العلمية للكلية (مجلة النهضة) وإنشاء مجلة جديدة لها تصدر باللغة الانجليزية .)REPS(

• العمل على تحويل المجلة الإنجليزية إلى مجلة دولية ذات ناشر دولي معروف Emerald، وتُعد هذه هي المرة األولى التي توافق فيها هيئة النشر الدولية على نشر مجلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل في مجال العلوم االجتماعية دوليًا. حصلت المجلة في 2023 على معامل تأثير في تصنيف كالريفت أنالتكس وسكوبس وهي أعلى مؤسسات التصنيف الدولية.

• عضو هيئة تحرير في المجلتين.



ثالثاً: مجالت أخرى Quality and Reliability Engineering International لمجلة تحرير هيئة عضو - التابعة لدار النشر الدولية Wiley .

- عضو هيئة تحرير لمجلة "الأستراتيجية والأمن القومي" الصادرة عن أكاديمية ناصر العسكرية.



عضويات أخرى

عضو مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 2020 - 2018

عضوية المركز الديموجرافي. –2018 حتى الآن

المشاركة فى أنشطة القسم والكلية والجامعة:

عضو بوحدة عولمة الدوريات العلمية الصادرة من جامعة القاهرة 2020

عضو اللجنة المشكلة لتحديد مكافآت اإلشراف والتحكيم بجامعة القاهرة 2019

عضو مجلس الجوائز بجامعة القاهرة 2019

عضو بلجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة القاهرة 2018

عضو اللجنة التسييرية لمشروع دعم البحث العلمي في العلوم االجتماعية، حيث قام المشروع بدعم أكثر من 15 بحث بيني لباحثين من كليات اآلداب واإلعالم

واالقتصاد والحقوق ومعهد البحوث التربوية 2017 - 2013

إعداد الخطة البحثية للقسم 2017-2012 و2022-2017 2017 - 2011

منسق اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة 8 ماي 1945 قالمة – الجزائر 2018 - 2016

عضو اللجنة المشكلة لدراسة مقترح إنشاء وحدة الكتاب الجامعي بكل كلية بجامعة القاهرة وتشكيل مجلس إدارة ووضع الئحة تنظم عملها 2016

المشاركة في إعداد الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية 2015 - 2014

عضو في جميع اللجان المشكلة إلعداد إطار موحد للوائح الدراسات العليا بجامعة القاهرة (في اللجنة المشكلة برئاسة أ.د. سعد الراجحي، ثم اللجنة المشكلة برئاسة أ.د. حسين خالد) 2015 - 2013 إعداد اللوائح المالية لجميع برامج الماجستير المهني المطروحة بالكلية 2015 - 2012 عضو لجنة مشروع التميز والتنافسية بالكلية 2013

إعداد محور التعليم والتعلم في ملف الجودة والاعتماد للكلية - حصلت الكلية على شهادة الجودة واالعتماد عام 2011 2011 – 2008

منسق القسم لتطوير المقررات في مشروع فورد 2010 – 2008

إعداد كتاب المؤتمر الدولي السنوي لقسم الإحصاء 2010 – 2006



المشاركة فى المشروعات القومية

أولا : الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تعييني من قبل هيئة الرقابة الإدارية كمنسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة القاهرة 2018

تعييني نائب رئيس لجنة تنفيذ السياسات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة القاهرة 2018

شهادة إتمام البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه من هيئة الرقابة الإدارية 2018

تم توجيه خطاب شكر من قبل هيئة الرقابة اإلدارية بمناسبة إصدار الجامعة "الدليل االسترشادي للخدمات الجامعية" و"دليل الطالب للتحصيل الإلكترونى للمصروفات والخدمات" 2019

منسق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة جريس وهي مبادرة عالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية 2022

- منسق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد -2023



ثانياً: المشاركة في المشاريع البحثية القومية

منسق جامعة القاهرة في مبادرة شباب من أجل التنمية وهي مبادرة طالبية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الهدف من المبادرة إشراك الشباب في إعداد بحوث وأوراق 2022

سياسات ومشروعات تساهم في خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة .2030

عضو اللجنة القومية المشكلة لإعداد دراسة شاملة متكاملة بهدف إعادة تقييم الاستراتيجية السياسية المصرية تجاه الدول الأفريقية في ضوء ردود الأفعال غير الداعمة للموقف المصري في قضية "سد النهضة" 2020 عضو لجنة صياغة قانون للتخطيط السكاني يراعي الأسس والاعتبارات الدينية والدستورية 2020

عضو لجنة لإعداد دراسة مفصلة بشأن قيام الجامعات بالمحافظات المختلفة بعقد ندوات لشرح المتطلبات والتحديات في كافة المجالات ومجهودات الدولة للتعامل معها بغرض تشكيل رأي عام واعي ومتفهم 2020

عضو لجنة لدراسة التركيبة الديموغرافية الخاصة بالحالة التركية بشكل مفصل 2020-2019

المشاركة في إعداد دراسة عن زيادة مشاركة الطالب في العمل العام: اختبار

أثر المحفزات الهيكلية والسلوكية 2019

المشاركة في إعداد دراسة عن التحول من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج في المجتمع المصري 2019

المشاركة في إعداد دراسة عن التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية 2019

المشاركة في إعداد دراسة عن آليات حماية الأجيال الناشئة في سيناء من اإلرهاب والتطرف 2019