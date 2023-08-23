السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار المواد المخدرة، كما أحرز أداة قاطع مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام والصادر ضده حكماً قضائياً في القضية الرقمية 7152 لسنة 2022 جنح الدقى، بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 13 لفافة ورقية من المواد المخدرة.