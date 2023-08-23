الرقابة على الصادرات: إصدار أكثر من 246 ألف شهادة منشأ خلال أول 6 أشهر من 2023

كتب إسلام سعيد

كشف المهندس عصام النجار رئيس مجلس ادارة الرقابة على الصادرات والواردات، أن عدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 قد بلغت 49015 رسالة، حيث بلغت رسائل الواردات الصناعية عدد (41752) رسالة تم قبول عدد (39905) رسالة، ورفض عدد (1847) رسالة، بينما بلغت رسائل الواردات الغير صناعية عدد (7263) رسالة تم قبول عدد (7049) رسالة ورفض عدد (214) رسالة.

وأشار خلال بيان له اليوم تم فحص عدد (214641) رسالة بمعامل الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها بالمعامل الغذائية والكيميائية عدد (121822) عينة منها عدد (14369) عينة تعاقد، بينما تم فحص عدد (92819) عينة بالمعامل الصناعية.

وأعلن اصدار عدد (226465) شهادة منشأ خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023، وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية.

حيث تم إصدار عدد (78389) شعار جامعة الدول العربية، وعدد (90) شهادة اتفاق ثنائي، وعدد (77824) شهادة EUR1، بينما تم اصدار عدد (11746) EUR. MED، وعدد (47815) شهادة FORM-A، وعدد (509) شهادة G.S.T.P، كما تم اصدار عدد (7962) شهادة لاتفاقية الكوميسا، وعدد (66) شهادة AFCFTA، وعدد (2064) شهادة لاتفاقية الميركسور.

بينما قامت ادارة خدمة المواطنين بالرد على الشكاوى والاستفسارات والتظلمات الواردة خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 من خلال مركز الاتصالات الذي استقبل عدد (23867) اتصال، بينما استقبل الموقع الإلكتروني عدد (149868) زائر، وتم الرد على عدد (434) استفسار على خدمة اٍسأل ونحن نجيب بالموقع الإلكتروني، فيما أصدر قطاع الأعمال عدد (15623) تقرير لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار.

وقام مركز تدريب الهيئة بتدريب عدد (1271) متدرب خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 ومن أهم البرامج التدريبية (مزاولة التصدير، مزاولة الاستيراد، الفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، برامج الأيزو، وغيرها من البرامج المختلفة).

وفيما يخص التسجيلات التجارية فقد تم استخراج عدد (13970) سجل خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، وقد أظهرت البيانات حجم الأعمال كالآتي:

سجل المستوردين: 3943

سجل المصدرين: 5343

سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية: 778

سجل مستلزمات الإنتاج: 1438

سجل السمسرة العقارية: 1618

سجل الدعاية والإعلان: 850