اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الموريتانى فى خطاب لنظيره الأوكرانى: آمل أن تضع الحرب أوزارها بسرعة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:25 م
الرئيس الموريتانى فى خطاب لنظيره الأوكرانى: آمل أن تضع الحرب أوزارها بسرعة الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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 أعرب الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى عن أمله فى أن تنتهى الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس الغزوانى - فى تهنئة بعث بها اليوم /الأربعاء/ إلى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زلنسكي، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، ونشرتها الرئاسة الموريتانية - "فى الظروف العصيبة التى يمر بها الشعب الاوكرانى الصديق، يطيب لى أن أعبر عن أحر التهاني، راجيا أن تضع الحرب فى بلدكم أوزارها بسرعة وينعم الشعب الأوكراني، من جديد، بالسلم والأمن والرفاه".


كما أعرب الرئيس الغزونى عن كامل استعداده للعمل على تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين؛ خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

 

 


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