من جانبها أشارت وكالة أنباء تاس الروسية إلى أن الرئيس الروسي، كان قد ألقى كلمة أمام منتدى أعمال البريكس أمس الثلاثاء، حيث أوضح بشكل خاص رؤية موسكو لآفاق التعاون بين دول البريكس.

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادى العالمى، أشار الرئيس الروسي إلى ضغوط تضخمية كبيرة ناجمة عن السلوك غير المسؤول لبعض الدول، مضيفا أن دول البريكس الخمس تجاوزت مجموعة الدول السبع من حيث تعادل القوة الشرائية، كما سلط بوتين الضوء على "الهدف والعملية التي لا رجعة فيها الخاصة بإلغاء الدولار" في دول البريكس.

وبحسب الخدمة الصحفية للكرملين، فإن "القضايا الملحة المتعلقة بأنشطة المجموعة، بما في ذلك توسعها المحتمل، فضلا عن القضايا العالمية والإقليمية، وآفاق تطوير شراكة البريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها من المجالات،.

ويرأس الوفد الروسي إلى القمة، وزير الخارجية سيرجي لافروف، حيث وأوضح بوتين في وقت سابق أنه قرر عدم السفر إلى جنوب أفريقيا لأن الأهم بالنسبة له البقاء في روسيا في الوقت الحالي.

وتعقد قمة البريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الشراكة من أجل النمو المتسارع المتبادل والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة". ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة من أفريقيا ودول نامية أخرى للمشاركة في القمة.