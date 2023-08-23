

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني، بمقر رئاسة الجمهورية الإيرانية بطهران، لرئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران منذ الأحد الماضي.



وبحسب بيان البرلمان الجزائري، نقل بوغالي تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الإيراني، معربا عن أواصر الأخوة المتجذرة بين الشعبين الجزائري والإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية-الجزائرية في أقرب فرصة ممكنة، مثمنا مواقف الجزائر "الثابتة والصريحة والواضحة" تجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تسعى إلى إرساء السلم والأمن في المنطقة، وتعتبر أن كل الأزمات الراهنة يمكن إيجاد حلول لها عبر الحوار وأن مسألة الأمن مرتبطة بعدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الشعبي الجزائري إلى وجود مجالات عديدة للتعاون بين البلدين على المستوى، وتبادل الخبرات بينهما، في ظل حرص الرئيس الجزائري على تطوير الاقتصاد الجزائري في ظل ما يتيحه قانون الاستثمار الجديد من فرص يمكن استغلالها.

كما أكد بوغالي حرصه على الارتقاء بالعمل البرلماني والعمل على تفعيل القواسم المشتركة بين المجلسين الجزائري والإيراني، وكذلك تعزيز مكانة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتفعيل دوره في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة الإسلامية ، والتصدي لكل أشكال المساس بالمقدسات الإسلامية.