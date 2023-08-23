الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير فيصل بن تركى بن عبدالعزيز بن عبدالله

أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وجاء بيان الديوان الملكى على النحو التالى:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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