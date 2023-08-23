الخارجية الأمريكية تجدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن مددت لعام آخر حظر استخدام جوازات السفر الأمريكية في السفر إلى كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في مذكرة من المقرر أن تنشر في السجل الفيدرالي اليوم الأربعاء، وهي موقعة من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "قررت وزارة الخارجية أن هناك خطرا بالغا مستمرا على المواطنين الأمريكيين، والمواطنين من الاعتقال والاحتجاز طويل الأمد، مما يشكل خطرا وشيكا على سلامتهم البدنية".

وتم فرض الحظر في عام 2017، ويتم تجديده كل عام منذ ذلك الحين. ويأتي تمديد الحظر في ظل تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية.

وبموجب الحظر فإنه من غير القانوني استخدام جواز سفر أمريكي في السفر من وإلى أو عبر كوريا الشمالية، ما لم يكن ذلك معتمدا على وجود مصلحة وطنية. في حين يظل الأمر ساريا حتى 31 أغسطس 2024، ما لم يمدد أو يلغ.

هذا واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.

كما حذرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تؤدي إلى "حرب نووية حرارية".