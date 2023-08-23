الحزب الجمهورى يعقد اليوم أول مناظرة بين 8 مرشحين لرئاسة أمريكا 2024

كتبت نهال أبو السعود

أكدت اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى تواجد ثمانية من بين أكثر من عشرة مرشحين للرئاسة من الحزب الجمهورى لعام 2024 في مرحلة المناظرة الأولية الأولى في ميلووكي.

وفقا لشبكة ايه بي سي، استوفى كل من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا فيفيك راماسوامي، وسناتور كارولينا الجنوبية تيم سكوت، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هالى، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، متطلبات الاقتراع والجهات المانحة والتعهدات.

ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترامب من بين المشاركين المدرجين في القائمة، وأكد يوم الأحد أنه لن يحضر المناظرة.

قالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا مكدانيل، لراشيل سكوت، مذيعة شبكة ABC News، إنه على الرغم من أن "الأوان قد فات" بالنسبة لترامب للمشاركة في مناظرة الأربعاء، إلا أنها تأمل "بالتأكيد" أن يشارك في المناظرات اللاحقة.

وتابعت: "لم أخفي حقيقة أنني أريده في تلك المرحلة من المناظرة، ولكنني أشعر بسعادة غامرة لأن لدينا مرشحين رائعين سيكونون في تلك المرحلة. لكنني آمل أن يكون متواجد في المناظرات مستقبلا"

العدد النهائي الذي أصدرته اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في وقت متأخر من يوم الاثنين يستبعد أربعة جمهوريين على الأقل زعموا أنهم وصلوا إلى المناظرة الأولية منهم رجل الأعمال من ميشيجان بيري جونسون، ومضيف البرامج الإذاعية المحافظ والمرشح السابق لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا لاري إلدر، وعمدة ميامي فرانسيس سواريز، والنائب السابق عن تكساس ويل هيرد.

وفقا لشبكة ايه بي سي، كان أمام جميع المرشحين ما يصل إلى 48 ساعة قبل مناظرة 23 أغسطس ليثبتوا للجنة الوطنية للحزب الجمهوري أنهم استوفوا المؤهلات. عند التحقق من حدود الاقتراع والجهات المانحة، تم تقديم تعهد الولاء للحزب الجمهوري للمرشحين، مما يعني أنه يجب عليهم الموافقة على دعم مرشح الحزب النهائي وكان على كل مرشح أن يوقع على التعهد بالصعود إلى المسرح في المناقشة الأولى.

وقال ترامب، المرشح الأوفر حظا، إنه لن يحضر المناظرة. لقد سجل مسبقًا مقابلة مع تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، والتي سيتم بثها اليوم خلال مناظرة الحزب الجمهوري على قناة فوكس.

وقال ترامب، إنه لن يوقع على تعهد الولاء، الا ان رونا مكدانيل قالت الأسبوع الماضي إن لديها "شعورًا" بأن الرئيس السابق ترامب سيوقع على تعهد الولاء للحزب إذا قرر المشاركة في المناقشة مشيرة الى انه وقعه من قبل.