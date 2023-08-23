التخطيط القومى ومنظمة بلان إنترناشيونال يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

كتبت أسماء أمين

وقع معهد التخطيط القومي مذكرة تفاهم مع منظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بتنمية المجتمع وذلك بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة، وبحضور كل من الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و رضوى طارق عويس مفوضة المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشيونال ايجيبت.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، موضحاً أن المعهد ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز دور المؤسستين في المجالات العلمية، والبحثية، والتدريبية.

وأضاف نائب رئيس المعهد أن مذكرة التفاهم الموقعة حددت إطاراً واضحاً لمجالات العمل المشتركة المتوقع إنجازها على أكثر من محور فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والشباب، والوصول إلى الفئات والمجتمعات الأكثر تهميشاً، ومعالجة القضايا التي تؤثر على مستوى وأنماط معيشتهم، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج المشتركة التي تعالج الأسباب الجذرية للقضايا المستهدفة، مع التركيز على ضمان استدامة الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وفي سياق متصل أشارت رضوى طارق عويس إلى أن معهد التخطيط القومي يلعب دوراً مؤثراً وحيوياً في خدمة قضايا التخطيط والتنمية على المستوى القومي والإقليمي والدولي، منوهةً إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصحة والبيئة ودعم الأطفال والنساء، فضلاً عن برامج تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وتمكين الشباب ومشاركتهم الفعالة في حل قضايا مجتمعهم، وبرامج التعليم ومحو الأمية، والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

وأضافت عويس أن مجالات التعاون تشمل أيضاً دعم المشروعات الصغيرة، وعقد مؤتمرات لمناقشة قضايا الشباب، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في اللجنة الفنية المعنية بمراجعة المنهجيات والأدلة التي يتم استخدامها في تنفيذ البرامج التدريبية وتدشين المبادرات المجتمعية لبناء وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة بلان إنترناشيونال هي منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، تم تـأسيسها دولياً عام 1937، وتعمل في مجال تنمية المجتمع من خلال التركيز على الطفل، وبدأت عملها في مصر عام 1980، وتعمل بلان إنترناشيونال ايجيبت في عده قطاعات تشمل التمكين الاقتصادي، والحماية من العنف، والتعليم، والصحة الجنسية والإنجابية، وقطاع قيادة الفتيات.