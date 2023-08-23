اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد أنباء عن تعاطيه المخدرات..

البنتاجون يمتنع عن التعليق بشأن اطلاع إيلون ماسك على معلومات سرية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:00 ص
البنتاجون يمتنع عن التعليق بشأن اطلاع إيلون ماسك على معلومات سرية الملياردير الأمريكى إيلون ماسك
وكالات

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امتنع البنتاجون عن التعليق بشأن التعامل مع رجل الأعمال إيلون ماسك، وخصوصا منحه إمكانية الاطلاع على معلومات سرية، على خلفية أنباء عن تعاطيه المخدرات.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر للصحفيين، أمس الثلاثاء: "لاعتبارات حماية الحياة الشخصية لا يمكننا التعليق على منح الاطلاع على المواد لأشخاص محددين". وطلب من الصحفيين التوجه بالأسئلة بهذا الصدد إلى شركة ماسك.

وجاء ذلك في معرض رده على أسئلة بشأن التقرير الأخير لمجلة "ذي نيويوركر" الذي تحدث عن تعامل البنتاجون مع إيلون ماسك بشأن بعض المسائل، وخصوصا شبكة "ستارلينك" للاتصال، على اعتبار أنه مؤسس ورئيس شركة "سبيس إكس" التكنولوجية، والذي ورد فيه أن إيلون ماسك يتعاطي المخدرات في الفترة الأخيرة، وخصوصا مادة الكيتامين.


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