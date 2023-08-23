اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون: ليس لدينا أى تفاصيل بشأن مقتل زعيم فاجنر.. وسنواصل مراقبة الوضع

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:30 م
البنتاجون: ليس لدينا أى تفاصيل بشأن مقتل زعيم فاجنر.. وسنواصل مراقبة الوضع يفجينى بريجوجين
أ ش أ

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 قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنه ليس لديها أى تأكيد حاليا بشأن مقتل زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين، وذلك بعد تواتر أنباء عن تحطم طائرة خاصة كان بريجوجين على قائمة ركابها.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن مسؤول فى (البنتاجون) القول "رأينا التقارير بشأن مقتل زعيم فاجنر، لكن ليس لدينا أى تفاصيل أو تأكيد حاليا وسنواصل مراقبة الوضع".


وأضاف أن مقتل بريجوجين، إذا تأكد، فلا شك أنه سيشكل ضربة قوية للمجموعة، مؤكدا أن "من المبكر تقييم حجم الأثر الذى سيخلفه مقتله على مستقبل المجموعة".


وفى السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن تلقى إحاطة بشأن تحطم الطائرة.


وذكر مجلس الأمن القومى الأمريكى أن "مقتل قائد مجموعة فاجنر إذا تأكد فلا ينبغى أن يفاجئ أحد".


وكانت هيئة الطيران الروسية أفادت بأن بريجوجين كان من ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التى تحطمت شمال موسكو مساء اليوم.


طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر

سقوط طائرة

هيئة الطيران المدني الروسية

قائد مجموعة فاجنر

موسكو

وزارة الدفاع الروسية

يفجينى بريجوجين

يفجيني بريجوجين



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