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البرق يضرب برج الساعة.. 5 فيديوهات لهطول الأمطار على الحرم المكى بالسعودية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:46 ص
البرق يضرب برج الساعة.. 5 فيديوهات لهطول الأمطار على الحرم المكى بالسعودية هطول الأمطار على الحرم المكى
كتب آسر أحمد

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تعرضت المملكة العربية السعودية لصاعقة رعدية وطقس حاد مضطرب، أدى إلى تعطيل حركة المرور في الكثير من المدن السعودية، وأسفر عن سقوط بعض اللافتات، بالإضافة إلى انتشار البرق في سماء المملكة والذى وصل لتلامسه مع برج الساعة فى مكة المكرمة.

وقالت إمارة مكة المكرمة إنه تم رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر) من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات (الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات).

 

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.

 

 

 

 


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