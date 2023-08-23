"الأمن القومى المصرى ومحاربة التطرف" بملتقى إعداد الطلاب بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اليوم الأول لملتقي إعداد الطلاب للمشاركة فى الأنشطة الطلابية، والذى نظمته جامعة سوهاج بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات جنوب إقليم الصعيد، محاضرة بعنوان "التوعية وأسس الأمن القومى المصرى ومحاربة الفكر المتطرف" ألقاها اللواء حافظ محمود حسين خبير الأمن القومي.





جاءت الندوة بحضور الدكتور حسان النعمان رئيس الجامعة، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام الدين مصطفي وكيل معهد إعداد القادة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسان النعمان، أن الدولة المصرية تعيش حاليا عبور جديد نحو الجمهورية الجديدة، وأن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حالياً من إنجازات ومشاريع قومية وطفرة هائلة على كل المستويات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ووضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة العالم.

ولفت إلي دور الشباب فى مواجهة المؤامرات التى تحاك ضد البلاد، وأن مصر مستهدفة بقوة هذه الأيام نظراً لخطواتها الإصلاحية الكبيرة وإنجازاتها التنموية التي تتم على أرض الواقع، مقدماً خالص الشكر والتقدير للواء حافظ محمود، ومشيداً بموضوع الندوة والتي ناقشت أسس ألأمن القومي وكيفية مواجهة الفكر المتطرف، حيث شهدت المحاضرة تفاعل وإقبال كثيف من الطلاب .

واستعرض اللواء حافظ محمود خلال المحاضرة أهمية التوعية بقضايا الأمن القومي المصري ودور الشباب في الحفاظ عليه لضمان تماسك الوطن والوقوف بجدية ووعي ضد كل المخاطر المحيطة به، خاصة في المرحلة الراهنة في ظل التطور السريع في تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية في تشكيل الوعي والحرب التي تخوضها الدولة ضد الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن.

كما استعرض أهمية المشروعات التنموية القومية فى دعم الأمن القومي للوطن، والدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية لما له من أهمية فى مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة التي تهدد استقرار البلاد، موضحاً ان مثل هذه المحاضرات تساهم فى رفع وعى الطلاب والإلمام بكافة القضايا المعاصرة والأخطار المحيطة وتصحيح المعلومات المشوشة، وذلك بهدف مواجهة المخططات التى تستهدف أمن الدولة المصرية، مناشداً الطلاب بضرورة الحرص الدائم على الاطلاع على الحقائق المتعلقة بقضايا الأمن القومي المصري والتحصين باليقظة والوعي ضد كافة الوسائل الحديثة للحرب النفسية التي تستهدف شباب مصر وأمن وسلامة الوطن.